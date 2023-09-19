Принятый звонок стоил жителю Пензенского района 2 млн рублей

19.09.2023 | 15:01

30-летний житель Пензенского района влез в долги и лишился 2 млн рублей после телефонного разговора. Он слепо доверился человеку, которого слышал первый раз в жизни.

Мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности Центрального банка. Рассказав о подозрительных операциях, он предложил спасти сбережения.

Действуя по инструкциям собеседника, за два дня житель Пензенского района оформил в нескольких банках 4 кредита, а деньги перевел на указанные незнакомцем якобы безопасные счета.

«После того как все транзакции были завершены, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», - сообщил начальник ОМВД России по Пензенскому району Павел Щеглов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Преступников ищут.