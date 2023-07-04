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Криминал

Пензенец избил знакомого до смерти из-за сдачи

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В Пензе вынесли приговор 47-летнему местному жителю. Он до смерти избил знакомого после пропажи сдачи.

Преступление было совершено 1 января. Пензенец пришел в гости к приятелю в квартиру на улице Космодемьянской и присоединился к компании, уже отмечавшей там Новый год. Через некоторое время спиртное закончилось, и гость дал 63-летнему хозяину жилища деньги на покупку дополнительных бутылок.

Тот сходил в магазин, вернулся с новой порцией алкоголя, а сдачу отдал гостю. Вечером мужчина решил проверить наличие денег и обнаружил, что они пропали. Пензенец обратился к хозяину с вопросом, где сдача.

«В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове и руке, не менее одного удара ногой - в область шеи и сдавил ее весом своего тела, затем причинил ему несколько поверхностных ран ножом», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

После этого гость покинул квартиру.

Пострадавший скончался на месте происшествия от тупой травмы шеи, которая привела к асфиксии. Его тело обнаружил сосед.

Личность агрессора установили. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд приговорил пензенца к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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