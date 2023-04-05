Двоих зареченцев подозревают в распространении наркотиков

05.04.2023 | 18:39

Двое жителей Заречного оказались в полиции по подозрению в распространении наркотиков. По оперативным данным, они обустраивали так называемые закладки с запрещенным веществом на территории областного центра. За этим занятием мужчину и женщину застали стражи порядка.

«Установлено, что задержанные успели оборудовать 5 тайников с наркотическими средствами, которые были изъяты. Всего из незаконного оборота изъято около 50 граммов наркотического средства (героин). Злоумышленники забирали наркотические средства бесконтактным способом в различных районах Пензы. Подозреваемые дали признательные показания», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Выяснилось, что дилеры сами наркозависимы. Оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В скором времени им опять придется предстать перед судом.

«В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - рассказал Михаил Тюрин.