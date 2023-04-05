Сетевое издание|18+|Среда|5 апр 2023|19:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Двоих зареченцев подозревают в распространении наркотиков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Двое жителей Заречного оказались в полиции по подозрению в распространении наркотиков. По оперативным данным, они обустраивали так называемые закладки с запрещенным веществом на территории областного центра. За этим занятием мужчину и женщину застали стражи порядка.

«Установлено, что задержанные успели оборудовать 5 тайников с наркотическими средствами, которые были изъяты. Всего из незаконного оборота изъято около 50 граммов наркотического средства (героин). Злоумышленники забирали наркотические средства бесконтактным способом в различных районах Пензы. Подозреваемые дали признательные показания», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Выяснилось, что дилеры сами наркозависимы. Оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В скором времени им опять придется предстать перед судом.

«В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - рассказал Михаил Тюрин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте