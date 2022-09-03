Житель Пензенской области лишил сельчанку крыши над головой

03.09.2022 | 11:42

С крыши пристроя дома жительницы Шемышейского района исчезла крыша. Обнаружив, что осталась без крова над головой, 51-летняя женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка оперативно установили подозреваемого. Им оказался 48-летний житель села Новый Мачим. Он демонтировал кровельное покрытие и похитил его.

«Масса похищенного составила 189 килограммов», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подозреваемого задержали, он признался в преступлении. С него взяли обязательство о явке и возбудили уголовное дело, а демонтированную кровлю изъяли.

Теперь похитителю крыши грозит до 2 лет лишения свободы.