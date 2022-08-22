В Нижнеломовском районе москвича обманул «оператор сотовой связи»

34-летний житель Московской области лишился из-за доверчивости крупной суммы. Он обратился в полицию Нижнеломовского района с заявлением о мошенничестве.
Мужчина рассказал правоохранителям, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником телекоммуникационной компании. Заявив, что на абонентский номер гостя Пензенской области подключена платная услуга, «специалист» предложил отказаться от нее.
Для этого требовалось продиктовать код подтверждения, который поступил в СМС, что москвич и сделал.
«После предоставления информации мужчине на телефон поступило оповещение, что с его счета списаны деньги в размере 284 тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Сейчас правоохранители принимают все меры к установлению личностей людей, причастных к преступлению. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
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