В Нижнеломовском районе москвича обманул «оператор сотовой связи»

22.08.2022 | 11:40

34-летний житель Московской области лишился из-за доверчивости крупной суммы. Он обратился в полицию Нижнеломовского района с заявлением о мошенничестве.

Мужчина рассказал правоохранителям, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником телекоммуникационной компании. Заявив, что на абонентский номер гостя Пензенской области подключена платная услуга, «специалист» предложил отказаться от нее.

Для этого требовалось продиктовать код подтверждения, который поступил в СМС, что москвич и сделал.

«После предоставления информации мужчине на телефон поступило оповещение, что с его счета списаны деньги в размере 284 тысячи рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сейчас правоохранители принимают все меры к установлению личностей людей, причастных к преступлению. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет.