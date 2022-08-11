Тамалинец отпилил ствол ружья и стал фигурантом уголовного дела

64-летнего жителя Тамалинского района подозревают в незаконной переделке оружия.
Как установили сотрудники УФСБ России по Пензенской области, действовавшие совместно с полицией, мужчина отпилил ствол охотничьего ружья ИЖ-14 16-го калибра до длины 305 мм.
«Ружье изъято в ходе проведения обыска в доме подозреваемого», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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