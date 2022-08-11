Криминал

Тамалинец отпилил ствол ружья и стал фигурантом уголовного дела

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64-летнего жителя Тамалинского района подозревают в незаконной переделке оружия.

Как установили сотрудники УФСБ России по Пензенской области, действовавшие совместно с полицией, мужчина отпилил ствол охотничьего ружья ИЖ-14 16-го калибра до длины 305 мм.

«Ружье изъято в ходе проведения обыска в доме подозреваемого», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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Гость||

кто настучал то?

Гость||

Страшно жить! Вот дедушка...

Гость||

Дедушка еще был в отряде атамана Антонова,помнят ручки.)

Имя: Гость
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