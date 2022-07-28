Криминал

«Шофер» из Пензы обирал пассажиров-томичей через фишинговый сайт

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Полиция задержала 20-летнего жителя Пензы в одном из компьютерных клубов города, где молодой человек разводил на деньги томичей.

Одной из его жертв стала 25-летняя сибирячка, решившая отправиться в Абакан. Для этого она воспользовалась популярным онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков.

Томичка нашла водителя, который для бронирования места стоимостью 1 900 рублей прислал ссылку якобы на официальный сервис. Перейдя по интернет-адресу, она указала данные своей банковской карты и код из СМС-сообщения, после чего обнаружила несколько списаний денег.

«Растерянная девушка объяснила ситуацию «водителю», который «для возврата средств» направил ее в службу технической поддержки сайта. По указаниям «помощников» она повторила процедуру, в результате которой произошли очередные списания. Таким образом злоумышленник похитил более 11 000 рублей», - рассказали в УМВД России по Томской области.

Позднее томичка обратила внимание, что интернет-адрес присланной ей ссылки отличался от официального сервиса несколькими символами, и обратилась к правоохранителям.

Томские полицейские, специализирующиеся на раскрытии IT-преступлений, установили и задержали пензенца.

Он сознался, что нашел в интернете объявление о работе, в которой ему предлагалось создавать фейковые поездки и направлять «фишинговые ссылки» желающим отправиться в путешествие.

«В настоящее время установлена причастность злоумышленника к двум эпизодам преступной деятельности в отношении томичей», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото 70.мвд.рф
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Гость||

Отлично, что поймали!

Посидит теперь, узнает прелести тюремной жизни!)

А там глядишь и дорастет до «службы безопасности банка»!

Дебилов же не учат тому, что их могут отследить и найти…

Но ничего… жизнь теперь его сама научит!

Бумеранг прилетел немного быстрее, чем ожидалось…

Гость||

А мы из Пензы!

Гость||

Гость писал(a):

ость|28.07.2022 16:22|

Отлично, что поймали!

Посидит теперь, узнает прелести тюремной жизни!)

А там глядишь и дорастет до «службы безопасности банка»!

Дебилов же не учат тому, что их могут отследить и найти…

Но ничего… жизнь теперь его сама научит!

Бумеранг прилетел немного быстрее, чем ожидалось

Это ФАКТ...

Имя: Гость
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