Пензенец спросонья убил соседа, высказывавшего претензии

29-летний житель Пензы признан виновным в убийстве. Такое решение принял суд.
Трагедия произошла 10 октября 2021 года в общежитии на улице Ульяновской. Спавшего мужчину разбудил стук в дверь. На пороге стоял 31-летний сосед, который начал разговор на повышенных тонах.
Вдвоем они отправились на общую кухню, где ссора дошла до взаимных оскорблений. Младший участник конфликта схватил нож и не меньше трех раз ударил им обидчика. Тот скончался от массивной кровопотери, вызванной ранениями.
Впоследствии убийца даже не смог вспомнить, в чем же заключалась суть претензий соседа, так каксам он был спросонья.
«Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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Хм,а почему дебилку так мало дали?