Пензенец спросонья убил соседа, высказывавшего претензии

18.07.2022 | 17:17

29-летний житель Пензы признан виновным в убийстве. Такое решение принял суд.

Трагедия произошла 10 октября 2021 года в общежитии на улице Ульяновской. Спавшего мужчину разбудил стук в дверь. На пороге стоял 31-летний сосед, который начал разговор на повышенных тонах.

Вдвоем они отправились на общую кухню, где ссора дошла до взаимных оскорблений. Младший участник конфликта схватил нож и не меньше трех раз ударил им обидчика. Тот скончался от массивной кровопотери, вызванной ранениями.

Впоследствии убийца даже не смог вспомнить, в чем же заключалась суть претензий соседа, так каксам он был спросонья.

«Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.