Помогая поймать преступников, зареченец лишился огромной суммы

25.01.2022 | 09:53

61-летний житель Заречного попался на удочку аферистов, действовавших под видом сотрудников полиции.

Мошенники работали по известной схеме. Они позвонили мужчине и сообщили, что кто-то пытается взять кредит на его имя при содействии недобросовестных сотрудников банка. Но затем аферисты применили новую хитрость - предложили зареченцу участвовать в спецоперации по поимке злоумышленников. При этом пригрозили: мол, если он откажется помогать «правоохранителям», его банковские счета арестуют.

По указанию «полиции» мужчина взял в банке кредит на сумму 1 млн 173 тыс. рублей и перечислил на счета, которые ему указали. Туда же отправились и его сбережения - еще 600 тысяч.

«Зареченец поверил, что преступники будут задержаны с поличным, когда они попытаются похитить эти деньги, которые впоследствии будут ему возвращены», - цитирует портал «Город Z» специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

В итоге горожанин лишился в общей сложности 1 млн 773 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Псевдополицейских ищут настоящие правоохранители.