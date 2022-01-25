Криминал

Помогая поймать преступников, зареченец лишился огромной суммы

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61-летний житель Заречного попался на удочку аферистов, действовавших под видом сотрудников полиции.

Мошенники работали по известной схеме. Они позвонили мужчине и сообщили, что кто-то пытается взять кредит на его имя при содействии недобросовестных сотрудников банка. Но затем аферисты применили новую хитрость - предложили зареченцу участвовать в спецоперации по поимке злоумышленников. При этом пригрозили: мол, если он откажется помогать «правоохранителям», его банковские счета арестуют.

По указанию «полиции» мужчина взял в банке кредит на сумму 1 млн 173 тыс. рублей и перечислил на счета, которые ему указали. Туда же отправились и его сбережения - еще 600 тысяч.

«Зареченец поверил, что преступники будут задержаны с поличным, когда они попытаются похитить эти деньги, которые впоследствии будут ему возвращены», - цитирует портал «Город Z» специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

В итоге горожанин лишился в общей сложности 1 млн 773 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Псевдополицейских ищут настоящие правоохранители.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Кто им так просто дает такие кредиты?

Гость||

смешно дураку что кое что у него на боку вместо расположения между ног

Гость||

Гость писал(a):

Кто им так просто дает такие кредиты?
Тут же ясно написали:penzainform.ru писал(a):
при содействии недобросовестных сотрудников банка.

Гость||

никогда не помогу добровольно ни каким сотрудникам оранов

Гость||

Гость писал(a):

никогда не помогу добровольно ни каким
ОК. Вычёркиваем.

Гость||

Тупого лося кинули гыгы

Гость||

Лишенец зареченский

Гость||

Хорошо на рот не развели

Имя: Гость
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