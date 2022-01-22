Пензенец поплатился жизнью за взятое без спроса спиртное

22.01.2022 | 10:24

В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, забившего насмерть своего знакомого.

По данным следствия, вечером 18 октября 2021 года горожанин пришел к приятелю, жившему на Овражной улице. Хозяин дома распивал спиртное со своим знакомым, и третий присоединился к ним.

В разговоре выяснилось, что утром того же дня ранее пришедший гость взял у хозяина дома без разрешения несколько бутылок спиртного. Возмущенный таким поступком гражданин набросился на обвиненного в краже собутыльника и избил его руками и ногами. Затем вывел его на улицу и вызвал скорую помощь.

Избитый скончался на следующий день в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Агрессора задержали и предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Во время следствия он содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.