Криминал

Отсутствие газоснабжения толкнуло пензенца на преступление в Мордовии

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Жителя Пензенской области ждет суд в Республике Мордовии. Ему инкриминируется незаконная рубка леса.

В октябре работники Ширингушского лесничества, совершавшие обход, нашли поваленными 19 осин. Браконьер распилил древесину на бруски, часть из которых увез, а прочие оставил на месте.

Сотрудники полиции дождались, пока он вернется за оставшимися брусками. Когда черный лесоруб приехал на своем автомобиле ГАЗ, стражи порядка взяли его с поличным.

Задержанный рассказал, что живет в Пензенской области. Он честно признался, что срубил осины на дрова для печи. По словам мужчины, в его селе нет газоснабжения, а заключать договор на покупку древесины он не хотел.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству в сумме 62 757 рубля, пензенец полностью возместил.

«Уголовное дело направлено в суд», - сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Мордовия.

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Источник — фото 13.мвд.рф
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