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Криминал

В Пензе полиция закрыла бизнес по оказанию интимных услуг

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2 000 рублей в час, прием по предварительной записи. Жительница Пензы 1984 года рождения организовала незаконный бизнес интимного характера. Для этого она сняла две квартиры в Арбекове, наняла сотрудниц.

«Поступает звонок, говорят, через сколько подъедут. Девочки готовились, приезжали и делали свою работу», - пояснила подозреваемая.

По ее словам, она выбрала данный вид заработка из-за хорошего дохода.

Незаконным бизнесом женщина занималась более полугода. А затем о ее деятельности стало известно правоохранительным органам.

«Кроме того, в рамках проведенных мероприятий полицейские установили двух девушек, жительниц Пензенской области 1998 и 2000 годов рождения, которые оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по Пензе Ирина Бондарева.

Подозреваемая свою вину признала. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Такое дело загубили,а ведь могли бы поставить всё на промышленную платформу.:-)

Гость||

2 рубля/час?? Чо, серьезно??

Гость||

А когда на Славы 5 закроют?

Гость||

Блин, где еще такая халява есть, кто знает?

Гость||

Полицейские более полугода спали?

Гость||

Спали по ходу со скидкой 100%

Гость||

А девочек покажите!

Имя: Гость
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