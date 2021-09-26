В Пензе полиция закрыла бизнес по оказанию интимных услуг

2 000 рублей в час, прием по предварительной записи. Жительница Пензы 1984 года рождения организовала незаконный бизнес интимного характера. Для этого она сняла две квартиры в Арбекове, наняла сотрудниц.
«Поступает звонок, говорят, через сколько подъедут. Девочки готовились, приезжали и делали свою работу», - пояснила подозреваемая.
По ее словам, она выбрала данный вид заработка из-за хорошего дохода.
Незаконным бизнесом женщина занималась более полугода. А затем о ее деятельности стало известно правоохранительным органам.
«Кроме того, в рамках проведенных мероприятий полицейские установили двух девушек, жительниц Пензенской области 1998 и 2000 годов рождения, которые оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по Пензе Ирина Бондарева.
Подозреваемая свою вину признала. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Такое дело загубили,а ведь могли бы поставить всё на промышленную платформу.:-)