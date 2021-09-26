В Пензе полиция закрыла бизнес по оказанию интимных услуг

26.09.2021 | 15:45

2 000 рублей в час, прием по предварительной записи. Жительница Пензы 1984 года рождения организовала незаконный бизнес интимного характера. Для этого она сняла две квартиры в Арбекове, наняла сотрудниц.

«Поступает звонок, говорят, через сколько подъедут. Девочки готовились, приезжали и делали свою работу», - пояснила подозреваемая.

По ее словам, она выбрала данный вид заработка из-за хорошего дохода.

Незаконным бизнесом женщина занималась более полугода. А затем о ее деятельности стало известно правоохранительным органам.

«Кроме того, в рамках проведенных мероприятий полицейские установили двух девушек, жительниц Пензенской области 1998 и 2000 годов рождения, которые оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по Пензе Ирина Бондарева.

Подозреваемая свою вину признала. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.