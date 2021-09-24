В Пензенской области задержали сына главы одного из районов

Вечером в пятницу, 24 сентября, в Сети появилась информация о задержании сына главы администрации Шемышейского района Владимира Фадеева - Кирилла.
Распространяется видеозапись, на которой 31-летний мужчина дает показания, предположительно, в отделе полиции.
Он сообщает на камеру фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства, говорит, что его задержали за хранение наркотиков, при себе у него несколько граммов марихуаны.
При личном досмотре у парня обнаруживают деньги, два мобильных телефона, банковскую карту, лазерную указку, а также целлофановый пакет с девятью свертками вещества, которое задержанный называет марихуаной.
Дата на записи отсутствует. По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», задержание производилось 20 сентября.
Официальной информации о случившемся пока нет.
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Его в четверг взяли с наркотой.