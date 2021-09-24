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Криминал

В Пензенской области задержали сына главы одного из районов

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Вечером в пятницу, 24 сентября, в Сети появилась информация о задержании сына главы администрации Шемышейского района Владимира Фадеева - Кирилла.

Распространяется видеозапись, на которой 31-летний мужчина дает показания, предположительно, в отделе полиции.

Он сообщает на камеру фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства, говорит, что его задержали за хранение наркотиков, при себе у него несколько граммов марихуаны.

При личном досмотре у парня обнаруживают деньги, два мобильных телефона, банковскую карту, лазерную указку, а также целлофановый пакет с девятью свертками вещества, которое задержанный называет марихуаной.

Дата на записи отсутствует. По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», задержание производилось 20 сентября.

Официальной информации о случившемся пока нет.

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Гость||

Его в четверг взяли с наркотой.

Гость||

У Ивана младший чего только не употребляет,почему его не берут ?

ser050881||

Отец этого человека в свое время делал нас людьми, выковывал стальной характер, а со своими, к сожалению не справился!

Гость||

Когда сообщат о задержании сына главы Городищенского района?

Гость||

глава ОТМАЖЕТ!

Гость||

У Ивана младший с белым носом.

Гость||

Кошмар ! И что, он останется главой администрации ? И не сложит с себя полномочия ?

Гость||

Гость писал(a):

У Ивана младший чего только не употребляет,почему его не берут ?
Ну Наталью Васильевну тоже задерживали, в столице например и отпускали.

Гость||

Не алкаш же, молодец

Имя: Гость
Комментарий:

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