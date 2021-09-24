В Пензенской области задержали сына главы одного из районов

24.09.2021 | 20:53

Вечером в пятницу, 24 сентября, в Сети появилась информация о задержании сына главы администрации Шемышейского района Владимира Фадеева - Кирилла.

Распространяется видеозапись, на которой 31-летний мужчина дает показания, предположительно, в отделе полиции.

Он сообщает на камеру фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства, говорит, что его задержали за хранение наркотиков, при себе у него несколько граммов марихуаны.

При личном досмотре у парня обнаруживают деньги, два мобильных телефона, банковскую карту, лазерную указку, а также целлофановый пакет с девятью свертками вещества, которое задержанный называет марихуаной.

Дата на записи отсутствует. По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», задержание производилось 20 сентября.

Официальной информации о случившемся пока нет.