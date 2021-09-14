Полицейские помогли пензенцу вернуть украденный велосипед

Пензенские полицейские по горячим следам раскрыли преступление и нашли велосипед, украденный у жителя областного центра. Он опрометчиво оставил транспорт на улице Куйбышева без защитных устройств, а когда вернулся, обнаружил, что имущество исчезло.
«Я сначала хотел сам найти, но не получилось у меня. Обратился в полицию, они нашли на следующий день, за что я им очень сильно благодарен», - рассказал потерпевший.
Стражам порядка быстро удалось установить личность подозреваемого.
«Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Первомайского района города Пензы, 1970 года рождения. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся. Похищенный велосипед сотрудники полиции изъяли», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.
Имущество уже вернули законному владельцу. А человеку, совершившему кражу, грозит до 2 лет лишения свободы.
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