Жительница Никольского района оклеветала сотрудника полиции

56-летняя жительница Никольского района оказалась на скамье подсудимых за ложное обвинение сотрудника полиции в преступлении.
20 июля женщина подала заявление на имя начальника муниципального отдела МВД России «Никольский», в котором утверждала, что накануне участковый уполномоченный в служебном кабинете толкнул ее с такой силой, что она упала и сломала руку.
Однако доследственная проверка показала, что в действительности заявительница получила травму во время конфликта с местным жителем.
«В процессе следствия и судебного разбирательства гражданка признала вину. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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А участковый разве не местный житель? Скорее всего ДА. Тогда всё сходится.