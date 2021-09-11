Жительница Никольского района оклеветала сотрудника полиции

11.09.2021 | 09:52

56-летняя жительница Никольского района оказалась на скамье подсудимых за ложное обвинение сотрудника полиции в преступлении.

20 июля женщина подала заявление на имя начальника муниципального отдела МВД России «Никольский», в котором утверждала, что накануне участковый уполномоченный в служебном кабинете толкнул ее с такой силой, что она упала и сломала руку.

Однако доследственная проверка показала, что в действительности заявительница получила травму во время конфликта с местным жителем.

«В процессе следствия и судебного разбирательства гражданка признала вину. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.