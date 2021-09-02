Заказ билетов в кинотеатр дорого обошелся молодому пензенцу

Желание посмотреть новый фильм в кинотеатре обернулось для 23-летнего жителя Пензы потерей крупной суммы.
Молодой человек нашел в соцсети «ВКонтакте» объявление о продаже билетов в кинотеатр, расположенный в одном из пензенских торговых центров. Он перешел по ссылке, заказал билеты, ввел реквизиты банковской карты и код из СМС-сообщения.
За билеты он заплатил 2,5 тысячи рублей, а чуть позже со счета его карты исчезло около 120 тысяч. Эти деньги сразу были зачислены на чужую банковскую карту.
Пензенец обратился в полицию, которая занялась поиском злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает за это преступление лишение свободы на срок до пяти лет.
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Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает за это преступление лишение свободы на срок до пяти лет.
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