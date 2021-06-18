Подозреваемый в убийстве школьницы в Мокшане не пытался скрыться

18.06.2021 | 18:00

Зверское убийство повергло в шок жителей рабочего поселка Мокшан, где накануне было обнаружено тело 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Нашла девушку ее мама недалеко от дома. Возбуждено уголовное дело.

«По подозрению в совершении убийства задержан 17-летний житель Мокшана. По предварительным данным, молодой человек причинил телесные повреждения несовершеннолетней потерпевшей в ходе возникшего конфликта.

В настоящее время следователями и криминалистами проводится допрос несовершеннолетнего подозреваемого, а также иные следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершенного убийства», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Известно, что жертва и задержанный знали друг друга. До поступления в колледж юноша учился в той же школе, что и погибшая. В злополучный вечер, по словам знакомых, он решил проводить девушку, но до дома она так и не дошла.

В Мокшан выехал заместитель прокурора области и помощник по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних и молодежи Олег Световой. Школьный психолог и представители образовательного учреждения встретились с сотрудниками надзорного ведомства.

«Прокуратурой организована проверка работы органов системы профилактики, опрашивается широкий круг лиц, имеющих отношение к событиям, и должностных лиц, работающих с несовершеннолетними. Изучаются материалы профилактической работы.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проводимой проверки и ход расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Что касается подозреваемого, то он, по информации правоохранительных органов, скрыться не пытался и находился недалеко от места преступления. У него взяты пробы на наличие алкоголя и других веществ в крови.

«Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, характеризуется отрицательно. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», - уточнила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В ближайшее время 17-летнему жителю Мокшана изберут мера пресечения. Следствие будет выходить с ходатайством о заключении под стражу.