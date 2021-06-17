В Саранске осудили двух наркодилеров из Пензенской области

17.06.2021 | 17:35

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор двум жителям Спасского района Пензенской области за покушение на сбыт наркотиков. Одному из них 27 лет, он работал оператором мини-ТЭЦ, другому, безработному, - 29.

В конце апреля прошлого года младший приятель решил обогатиться с помощью распространения наркотиков. Он создал интернет-магазин, в котором принимал оплату биткоинами, а затем сообщал покупателям о месте расположения тайников. Содержимое закладок клиенты забирали самостоятельно.

Вскоре наркодилер взял в дело старшего друга, и они распределили роли. Организатор бизнеса администрировал интернет-магазин и приобретал товар, фасовал его и обустраивал тайники, загружал сведения на страницу, подсчитывал и распределял прибыль. Его подельник извлекал оптовые партии, делил на розничные дозы и вновь делал закладки. Причем друзья договорились, что младший получает 40% прибыли, а старший - 60%.

Не позднее 4 мая 2020 года администратор разместил на странице магазина предложение о товаре и указал цену. С июня по август его друг в поле посеял коноплю, высушил и измельчил. Соучастники расфасовали марихуану на 100 свертков и 2 сентября отправились в Мордовию.

Они приехали к лесу возле села Макаровка вблизи Саранска и оборудовали 13 тайников, отметив их координаты на карте, чтобы потом загрузить на страницу магазина.

Однако в тот же день друзей остановили сотрудники полиции и нашли 87 свертков с марихуаной общей массой 227,1 грамма. После этого правоохранители опустошили все лесные тайники, а при обыске квартиры младшего подельника в Пензе изъяли полиэтиленовый пакет с 9,8 граммами каннабиса.

Пензенцы признали вину. Служители Фемиды учли состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, наличие у старшего из них маленького ребенка и ряд других смягчающих обстоятельств.

В итоге организатор наркобизнеса приговорен к 5 годам, его друг - к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.