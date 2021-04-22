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Криминал

В Никольске ревнивец поджег дом многодетной матери

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35-летний житель Никольска из ревности устроил поджог и оставил без крыши над головой мать-одиночку, воспитывающую трех маленьких детей.

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября 2019 года. Приревновавший женщину горожанин решил ее наказать. Он взял спички и поднес пламя к сухой траве, окружавшей жилище никольчанки. В итоге огонь охватил не только двор, скоро запылал и сам дом.

В момент пожара женщина и малыши находились внутри. Они успели спастись.

«Преступными действиями злоумышленника потерпевшей причинен материальный ущерб в размере более 740 000 рублей, из которых более 600 000 - стоимость уничтоженного дома, оставшаяся часть - стоимость сгоревшего имущества», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Уголовное дело о поджоге неоднократно отказывались возбуждать. В итоге в августе 2020 года после направления соответствующего указания его все же возбудили.

Расследование позволило признать поджигателя виновным и направить дело в суд.

«При рассмотрении потерпевшая просила суд не лишать подсудимого свободы, а дать ему возможность работать с целью возмещения причиненного ей ущерба в полном объеме в максимально короткие сроки», - добавила Светлана Артамонова.

До вынесения приговора никольчанин возместил женщине 160 000 рублей ущерба. Служители Фемиды приговорили его к двум годам лишения свободы условно.

Пока приговор не вступил в законную силу.

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Гость||

Милые бранятся только терапия.

Гость||

Тешатся

Гость||

Это их личное дело. В чужую семью лезть не надо. Поджог, значит так надо было

Гость||

А если бы твой дом по соседству заполыхал - это тоже так надо!?

Гость||

дура она, дала повод ревновать, потом простила, просила не сажать, надо с такими жестоко и самой быть тверже в жизни тогда не будет таких вещей

Имя: Гость
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