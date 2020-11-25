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Криминал

Отдыхавшая в Туапсе пензячка стала жертвой карманника

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Жительница Пензы, гостившая в Краснодарском крае, едва не осталась без средств. Женщина стояла в очереди на железнодорожном вокзале в Туапсе. Когда пришла пора расплачиваться, она обнаружила, что кошелек пропал.

Пензячка немедленно обратилась в дежурную часть Туапсинского линейного отдела полиции. Через несколько часов стражи порядка задержали подозреваемого в краже и вернули ей пропавшие деньги.

Следователь Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбудил в отношении 37-летнего туапсинца уголовное дело.

«Гостья из Пензы поблагодарила сотрудников транспортной полиции Туапсе за оперативное раскрытие кражи и возвращение похищенных денежных средств», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это просто чудо какое-то, так не бывает?

Гость||

Ну так о чем еще писать в городе Глупове.

Гость||

Жуть какая! БуГоГаааа

Имя: Гость
Комментарий:

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