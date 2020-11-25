Отдыхавшая в Туапсе пензячка стала жертвой карманника

25.11.2020 | 10:14

Жительница Пензы, гостившая в Краснодарском крае, едва не осталась без средств. Женщина стояла в очереди на железнодорожном вокзале в Туапсе. Когда пришла пора расплачиваться, она обнаружила, что кошелек пропал.

Пензячка немедленно обратилась в дежурную часть Туапсинского линейного отдела полиции. Через несколько часов стражи порядка задержали подозреваемого в краже и вернули ей пропавшие деньги.

Следователь Сочинского ЛУ МВД России на транспорте возбудил в отношении 37-летнего туапсинца уголовное дело.

«Гостья из Пензы поблагодарила сотрудников транспортной полиции Туапсе за оперативное раскрытие кражи и возвращение похищенных денежных средств», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.