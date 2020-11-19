В Пензе пенсионер лишился сбережений, впустив в дом знакомого

19.11.2020 | 18:32

«Я совершил ужасное преступление - украл денежные средства у достаточно пожилого деда», - признался задержанный.

План у него созрел не сразу. Где пенсионер хранил крупную сумму, он заметил еще в мае этого года, когда был у того дома по работе. А в ноябре стало туго с финансами, и мужчина вспомнил про то, что может стать легкой добычей.

«Решил воспользоваться тем, что он может не обратиться в полицию. Я поднялся к нему в квартиру, он меня достаточно легко впустил, так как знал. Потом я отвлек его на кухне, а сам прошел в комнату, забрал денежные средства и покинул квартиру», - рассказал мужчина.

Но пропажу 40 тысяч рублей потерпевший заметил сразу.

«В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался житель города Пензы, 1967 года рождения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Роман Казеннов.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.