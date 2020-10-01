На Свердлова/Красной полтора года работал игорный клуб

01.10.2020 | 09:05

В Пензе завершилось расследование уголовного дела о проведении азартных игр и нарушении авторских прав в особо крупном размере.

Установлено, что в период с октября 2018 по май 2020 пензенец 1974 года рождения снимал помещение на улице Свердлова/Красной. Он установил там автоматы с возможностью получения выигрыша и вел нелегальный бизнес.

«Обвиняемый осуществлял общее руководство незаконной игорной деятельностью, вел учет выручки и расходов игорного заведения, присваивал себе денежные средства, полученные по результатам проведения незаконных азартных игр, выплачивал заработную плату работникам заведения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нагрянувшие в клуб правоохранители изъяли 12 системных блоков с жесткими дисками.

Выяснилось, что мужчина нарушил авторские права, установив на автоматы программное приложение и причинив правообладателю ущерб на общую сумму более 2,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.