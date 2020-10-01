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Криминал

На Свердлова/Красной полтора года работал игорный клуб

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В Пензе завершилось расследование уголовного дела о проведении азартных игр и нарушении авторских прав в особо крупном размере.

Установлено, что в период с октября 2018 по май 2020 пензенец 1974 года рождения снимал помещение на улице Свердлова/Красной. Он установил там автоматы с возможностью получения выигрыша и вел нелегальный бизнес.

«Обвиняемый осуществлял общее руководство незаконной игорной деятельностью, вел учет выручки и расходов игорного заведения, присваивал себе денежные средства, полученные по результатам проведения незаконных азартных игр, выплачивал заработную плату работникам заведения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нагрянувшие в клуб правоохранители изъяли 12 системных блоков с жесткими дисками.

Выяснилось, что мужчина нарушил авторские права, установив на автоматы программное приложение и причинив правообладателю ущерб на общую сумму более 2,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Установлено, что в период с октября 2018 по май 2020
Участковый не знал?

Гость||

Гость писал(a):

Участковый не знал?
Или там крыша была КГБэшная?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Установлено, что в период с октября 2018 по май 2020
Участковый не знал?
И никто в отделе полиции № 4 по Первомайскому району не знал???

Гость||

Никто!

Гость||

Полицаи конечно же не были в доле!

Гость||

На Кижеватова тоже игральный клуб никто не знает?

Гость||

Около т.ц Тепличный,такая же будка стоит около дороги,заходишь и играешь.

Имя: Гость
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