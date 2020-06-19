В Наровчатском районе сельчанин отхлестал обидчицу калошей

19.06.2020 | 17:20

В среду, 17 июня, в Наровчатском суде вынесли приговор 56-летнему жителю района, побившему знакомую обувью.

В апреле 54-летняя женщина позвала односельчанина в гости, он согласился.

Во время застолья хозяйка начала высказывать собутыльнику претензии и заявила, что она оплатила спиртное, а тот пришел на все готовое, хотя мог внести посильный вклад.

Такие слова обидели мужчину. Он взял калошу и трижды больно ударил женщину по щекам, после чего удалился.

Ранее мужчина уже был замечен в рукоприкладстве и даже понес за него наказание. Но если в предыдущий раз сельчанин отделался 60-часовыми обязательными работами, то теперь его ждут три месяца исправительного труда с удержанием 10% заработка в доход государства.

«Приговор не вступил в силу», - пояснили в пресс-службе суда.