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Криминал

В Наровчатском районе сельчанин отхлестал обидчицу калошей

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В среду, 17 июня, в Наровчатском суде вынесли приговор 56-летнему жителю района, побившему знакомую обувью.

В апреле 54-летняя женщина позвала односельчанина в гости, он согласился.

Во время застолья хозяйка начала высказывать собутыльнику претензии и заявила, что она оплатила спиртное, а тот пришел на все готовое, хотя мог внести посильный вклад.

Такие слова обидели мужчину. Он взял калошу и трижды больно ударил женщину по щекам, после чего удалился.

Ранее мужчина уже был замечен в рукоприкладстве и даже понес за него наказание. Но если в предыдущий раз сельчанин отделался 60-часовыми обязательными работами, то теперь его ждут три месяца исправительного труда с удержанием 10% заработка в доход государства.

«Приговор не вступил в силу», - пояснили в пресс-службе суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Стрючков прицелом, а этот полез в грязных галошах... но НАТОПТАЛ ТОЛЬКО НА 3 МЕСЯЦА...СЛАБАК!

Гость||

ЗРЯ ТОЛЬКО ГАЛОШИ МАЗАЛ... ОБ МОРДУ!?

Гость||

Новость дня...

Имя: Гость
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