В Иссе полицейский вмешался в планы разрушителей погреба

23.05.2020 | 12:19

В полицию Иссинского района поступило сообщение от бдительного гражданина: в райцентре трое мужчин выкапывают металлические балки из чужого погреба.

Участковый уполномоченный полиции отправился на проверку информации. На месте он обнаружил трех мужчин, которые выкопали швеллеры общим весом около 100 кг и приготовили их к вывозу.

Участковый сообщил о происходящем в отдел полиции и хозяину погреба - 61-летнему местному жителю, получившему подземное хранилище по наследству от отца.

Вскоре прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили личности задержанных. Ими оказались двое иссинцев, 30 и 32 лет, и 30-летний житель села Уварово. Все они имеют судимости, а один из них живет недалеко от места преступления.

«Мужчины рассказали, что решили выкопать металлические изделия из погреба и сдать в пункт приема металла. Для этого им потребовалось около трех часов. Швеллеры они сложили у дороги и стали искать грузовую машину для их перевозки. Злоумышленники планировали получить за металл около 5 тысяч рублей и разделить деньги. Но их планам не суждено было сбыться: вмешался участковый», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Швеллеры были изъяты, по факту кражи проводится проверка.