За 3 месяца прокуратурой возбуждено 36 дел о мошенничестве

24.04.2020 | 19:00

В Пензе возросло количество краж денежных средств с банковских счетов граждан - только за три месяца 2020 года прокуратурой Первомайского района возбуждено 36 уголовных дел.

Чтобы получить необходимые сведения, злоумышленники используют любые средства, представляются сотрудниками банка, страховой службы. Один из граждан пострадал от звонка якобы оператора сотовой связи, абонентом которой является долгое время. Ему пообещали вознаграждение.

«Чтобы получить компенсацию, он должен сообщить данные своей карты. Мужчина, ни о чем не подозревая, сообщил мошенникам номер своей карты и код доступа от нее. Потом ему на сотовый телефон пришло СМС-сообщение, где был указан код подтверждения банковской операции, его мужчина тоже сообщил мошенникам. В дальнейшем с его счета были сняты денежные средства», - рассказал заместитель прокурора Первомайского района Юрий Блузма.

Активно используют злоумышленники и социальные сети. Так, женщине пришло сообщение, где говорилось, что она может получить бонусные баллы. Закончилось тем, что дама также передала и номер своей карты, и секретный код.

«Все это говорит о том, что, не удостоверившись в безопасности операции, граждане сами сообщают сведения, которые необходимы мошенникам для снятия денежных средств. К сожалению, мошенники используют именно доверие и игру на материальной выгоде. Между тем в настоящее время денежные средства бесплатно не раздаются», - отметил Юрий Блузма.