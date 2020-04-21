В Пензе адвокат заплатил знакомому за учреждение двух фирм

В Пензенской области оштрафован адвокат, незаконно учредивший юридическое лицо через подставное лицо. Уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ расследовали сотрудники региональных управлений СКР, ФСБ и ФНС.
«Следствием и судом установлено, что в начале 2019 года адвокат предложил своему знакомому, не имеющему постоянного источника дохода и нуждающемуся в денежных средствах, за вознаграждение в размере 30 тысяч рублей выступить учредителем общества с ограниченной ответственностью. Тот согласился», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.
В апреле 2019 года знакомый подсудимого, уверенный в законности своих действий, представил в налоговую инспекцию паспорт и пакет документов, подготовленных адвокатом. В результате ООО было зарегистрировано, а в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о подставном лице.
Некоторое время спустя по такой же схеме и за такое же вознаграждение было учреждено еще одно ООО.
Обеими организациями адвокат намеревался управлять лично. Однако нарушение закона не осталось незамеченным. Во время расследования гражданин полностью признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.
Суд удовлетворил прошение и оштрафовал его на 70 тыс. руб.
«Решение суда не вступило в законную силу», - уточнила Татьяна Махницкая.
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