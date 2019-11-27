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Криминал | В Вадинском районе злоумышленник хотел похитить из леса деревья

27.11.2019|11:57
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В понедельник, 25 ноября, в Вадинском районе лесной инспектор, патрулировавший территорию, обнаружил выкопанные из земли молодые деревья. Их корни были тщательно упакованы в ткань и обтянуты сеткой.

Рядом находился трактор с телегой, в которую уже было погружено несколько саженцев.

Всего оказалось выкопано 32 дерева: 23 липы, 6 кленов и 3 дуба. Однако их похитителю не удалось украсить приусадебный участок лесными красавцами. Трактор, телега и саженцы отправились в Нижнеломовский отдел полиции в качестве вещественных доказательств.

«Ущерб, причиненный лесному хозяйству вследствие нарушения лесного законодательства составил 417 тыс. 713 рублей. Предполагаемый нарушитель установлен, ведется следствие», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В минлесхозе добавили, что деревья не погибнут: их корни находятся в земляных комьях, обернутых полиэтиленом. После окончания следствия липы, клены и дубы будут использованы для озеленения населенных пунктов.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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