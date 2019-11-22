22.11.2019 | 11:43

20-летнего жителя Заречного привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сентябрьской ночью любитель езды подшофе, находясь в Шемышейке, сел за руль автомобиля ВАЗ-2115 нетрезвым и решил отправиться в Пензу.

Вот только добраться до пункта назначения и вообще далеко уехать он не смог: около дома № 26а на улице Ленина в Шемышейке его задержали росгвардейцы.

«Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание - 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.