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Криминал | 20-летнего любителя пьяной езды из Заречного лишили прав

22.11.2019|11:43
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20-летнего жителя Заречного привлекли к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сентябрьской ночью любитель езды подшофе, находясь в Шемышейке, сел за руль автомобиля ВАЗ-2115 нетрезвым и решил отправиться в Пензу.

Вот только добраться до пункта назначения и вообще далеко уехать он не смог: около дома № 26а на улице Ленина в Шемышейке его задержали росгвардейцы.

«Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание - 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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