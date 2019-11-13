13.11.2019 | 08:09

В Пензе в отношении 17-летнего подростка возбудили дело о краже денег с банковского счета.

«По данным следствия, в середине сентября 2019 года несовершеннолетний познакомился с жителем Пензы 1961 года рождения и начал с ним общаться. Подросток попросил нового приятеля оформить банковскую карту и передать ее для дальнейшего использования ему», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мужчина выполнил просьбу. Он оформил на себя карту, подключил онлайн-банкинг к номеру телефона подростка и отдал карту с ПИН-кодом ему.

В конце сентября юноша получил смс-сообщение, что на сберегательный счет знакомого зачислено более 17 тысяч рублей. Он решил их похитить. Подросток через онлайн-банк перевел деньги на карту, а затем обналичил их через банкомат и потратил.

«Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников полиции в связи с кражами. На момент хищения денежных средств с банковского счета он состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних», - добавила Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.