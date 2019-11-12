12.11.2019 | 18:19

26-летнему жителю Пензенской области грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

«Дело возбуждено на основании материалов прокурора Бессоновского района, направленных в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По данным следствия, осенью 2018 года призывная комиссия Бессоновского района приняла решение о призыве мужчины в армию. Ему вручили повестку об отправке к месту военной службы. Однако в назначенный день (28 октября 2018-го) он без уважительных причин не явился в военкомат.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.