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Криминал | Житель Шуиста разогнал собутыльников матери и попал в полицию

11.11.2019|10:15
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На улице Чаадаева в Пензе задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении мужчины. Это случилось в субботу, 9 ноября.

Молодой человек неожиданно вернулся домой и увидел, что мать выпивает с двумя приятелями. Разозлившись, он стал выгонять гостей, но добровольно покинуть квартиру те отказались. Пришлось выпроваживать их силой.

Один из визитеров остался лежать с травмой головы у подъезда. Заметившие его соседи позвонили в правоохранительные органы, и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Жильцы дома рассказали, что хозяйка злополучной квартиры часто устраивала такие посиделки и это их очень тревожило.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции. Пострадавшего госпитализировали, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|11.11.2019 10:47|

Жалко парня!Пострадал из за алкоголички матери!Представляю как ему пюротивно на все -это лицезреть!Алкаш может сам упал?

Гость|11.11.2019 10:47|

молодец!

Гость|11.11.2019 10:58|

Вот она политика Путина.Молодой здоровый человек не может заработать себе на квартиру что жить отдельно,а теперь еще и на зону пойдет.

Гость|11.11.2019 11:00|

Поддерживаю!!! Пусть скажет, что никого не бил, а просто взяв за руку выводил из квартиры, а "алкаш" действительно может и сам упасть. Просто надо твердо стоять на своем! Парню искреннее уважение, сам был в таких ситуациях.

Гость|11.11.2019 11:01|

Гость писал(a):

Вот она политика Путина.Молодой здоровый человек не может заработать себе на квартиру что жить отдельно,а теперь еще и на зону пойдет.
"Политика" она всегда была такой и Путин здесь не причем, а вот с зоной, как Вы говорите вряд ли получится, если конечно он будет следовать моим рекомендациям, которые я написал выше.

Имя: Гость
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