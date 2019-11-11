11.11.2019 | 10:15

На улице Чаадаева в Пензе задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении мужчины. Это случилось в субботу, 9 ноября.

Молодой человек неожиданно вернулся домой и увидел, что мать выпивает с двумя приятелями. Разозлившись, он стал выгонять гостей, но добровольно покинуть квартиру те отказались. Пришлось выпроваживать их силой.

Один из визитеров остался лежать с травмой головы у подъезда. Заметившие его соседи позвонили в правоохранительные органы, и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Жильцы дома рассказали, что хозяйка злополучной квартиры часто устраивала такие посиделки и это их очень тревожило.

Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции. Пострадавшего госпитализировали, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.