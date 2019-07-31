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Криминал | В Пензе у студента колледжа вымогали пособие

31.07.2019|17:16
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В Пензе завершено расследование вымогательства у 16-летнего студента колледжа. Обвиняемыми по делу проходят двое молодых людей - 15 и 18 лет.

О ЧП следователи узнали от руководства учебного заведения и представителя регионального министерства образования. Они сообщили, что у находящегося в трудной жизненной ситуации учащегося пытаются отнять пособие.

Все случилось в феврале. В начале месяца злоумышленники, выясняя отношения с подростком по поводу его конфликта с их общей знакомой девушкой, потребовали у него 5 000 рублей из ежемесячного социального пособия.

«При этом 15-летний обвиняемый нанес ему не менее одного удара ногой и не менее четырех ударов руками по голове. Соучастники угрожали подростку дальнейшим применением насилия в случае невыполнения указанных требований», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Через несколько дней злоумышленники подняли сумму до 6 000 рублей, а 20 февраля, встретив юношу на улице Аустрина, - до 8 000.

Обоих подельников задержали. Старшего заключили под стражу, младшего отправили под домашний арест.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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