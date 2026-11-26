Вступил в силу приговор 38-летней жительнице Пензы, использовавшей поддельный рецепт для покупки сильнодействующего препарата. Женщина употребляла наркотики, и медикамент был ей необходим для снятия панических атак.

Преступление было совершено в феврале 2025 года при содействии знакомого пензячке врача-терапевта Лопатинской участковой больницы. Медик выписала рецепт на лекарство, содержащее прегабалин, на имя другого человека.

Как только пензячка купила препарат, ее в аптеке задержали полицейские.

Женщина полностью признала свою вину. При вынесении решения суд принял во внимание, что она с 2019 года наблюдается у врача-нарколога и имеет малолетнего ребенка.

С учетом уже имеющейся у пензячки судимости за аналогичные преступления, ей назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 7 месяцев.

«Апелляционная инстанция суда сочла основное наказание законным и обоснованным», - сообщили в Пензенском областном суде.

Врачу-терапевту, выписавшей рецепт, вынесли приговор ранее, в марте 2026 года. Ей назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.