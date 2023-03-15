Для детей из Пензы выделят больше бюджетных путевок, чем в 2022-м

15.03.2023 | 13:20

О том, как будет проходить оздоровительная кампания - 2023, рассказали в среду, 15 марта, руководитель комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков и заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова.

- Сколько всего лагерей примут детей в этом году?

Ирина Осетрова:

- Так же, как и в прошлом - 365. Это 14 загородных, 23 лагеря труда и отдыха, 1 палаточный и 327 с дневным пребыванием.

- Предусмотрено ли, как в прошлые годы, выделение путевок за счет бюджетных средств?

Ирина Осетрова:

- Да, на эти цели выделено порядка 397 миллионов рублей. В этом году по сравнению с предыдущим стоимость путевок увеличилась на 14% и составит 22 215 рублей. Родительская плата по-прежнему 25%, она увеличилась на 600 рублей и составит 5 568 рублей. Также хочу предупредить: в 2023 году, в отличие от 2022-го, кешбэк за отдых детей в загородных лагерях не предусмотрен.

- Есть ли какие-то нововведения в программах отдыха?

Ирина Осетрова:

- В этом году в каждом лагере предусмотрены профильные смены с участием детей, вступивших в «Движение первых». В санатории «Нива» пройдет патриотическая смена «Страна героев». Отмечу, что в этом году у нас появился куратор - Всероссийский детский центр «Орленок», который проводит методическое сопровождение всей летней кампании. Вместе с «Орленком» мы будем проводить обучение педагогического состава, который будет работать в лагерях. Сейчас мы готовим новые программы, чтобы улучшить отдых детей, и обучаем вожатский состав, в том числе в Санкт-Петербурге. Несколько вожатых пройдут обучение в «Артеке».

- Расскажите, пожалуйста, о строительстве новых корпусов в лагерях.

Ирина Осетрова:

- В «Юности» возводятся два корпуса, проектная мощность каждого - 50 детей и 2 воспитателя, то есть 100 мест в каждую смену. Также в санатории «Надежда» в Кузнецком районе, который летом работает как загородный лагерь, также строятся два корпуса на 50 человек каждый. Смены в новых корпусах начнутся 1 июня, срок сдачи объектов - 25 мая.

- Как будет проходить заявочная кампания?

Ирина Осетрова:

- Во многих муниципалитетах она началась еще 1 января. Что касается Пензы, то она начнется на днях.

Владислав Чесноков:

- В Пензе в этом году за счет субвенций из областного бюджета планируется приобрести порядка 5 000 путевок с частичной родительской платой. В прошлом году их было 4 295. Работать будут лагеря «Строитель», «Юность», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор» и частный лагерь «Заря». Продолжительность смены, как и в прошлом году, составит 21 день. Все лагеря, кроме одного, проведут 4 смены, «Строитель» - 3.

- Изменился ли для жителей Пензы механизм заявочной кампании?

Владислав Чесноков:

- Нет, не изменился. Сайт leto58.ru начнет работать с 16 марта в том же режиме, как и в прошлые годы. Родители заводят личный кабинет и вводят данные по ребенку. 4 апреля в 9:00 сайт начнет работать в режиме постановки на очередь. То есть в этот день с 9:00 надо будет зайти в личный кабинет, нажать кнопку и встать в очередь. В личный кабинет придет талон с указанием времени и места получения путевки. Затем по этому талону родитель ребенка получит путевку в районной администрации.

С завтрашнего дня на сайте leto58.ru появится вся информация - лагеря, смены и так далее. Хочу предупредить родителей: не нужно торопиться. В какое бы время вы ни открыли личный кабинет, на очередь это не повлияет. Поэтому завтра в 9:00 открывать кабинет и начинать работать смысла нет. Специально дается три недели на то, чтобы родители спокойно занесли все данные ребенка и проверили их, так как случается очень много ошибок. Делайте это спокойно, никто вас не торопит.

- Когда в администрациях районов Пензы начнут выдавать путевки?

Владислав Чесноков:

- С 10 мая. До начала первой смены все эти путевки по очереди получат. В этом году путевок на 700 больше, чем в прошлом, причем в те лагеря, которые пользуются спросом: «Юность», где строятся новые корпуса, и «Строитель».

- Как будут работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием?

- В весенние каникулы в них отдохнут более 3 000 детей, летом - 7 120 ребят. Стоимость одного дня в таком лагере составляет 237 рублей в день, из них 178 - средства бюджета Пензенской области, 59 рублей - родителей.

Ирина Осетрова:

- Отмечу, что родительские средства направляются на организацию досуга, а питание в пришкольных лагерях предоставляется за счет средств бюджета.

- Будут ли выделяться бесплатные путевки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации?/b>

Владислав Чесноков:

- Да, для них запланировано 1 208 путевок. Родителям таких детей не придется платить ничего. 908 путевок оплачивает министерство образования, 300 - бюджет города Пензы. С 20 марта в районных центрах социальной помощи семьи и детям будут принимать заявки на направление этих детей в лагерь бесплатно.

Ирина Осетрова:

- Также бесплатным будет отдых в лагерях труда и отдыха, смены в них организованы по 14 дней. И 150 талантливых детей поедут в июле бесплатно в качестве поощрения на Черноморское побережье.