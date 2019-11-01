01.11.2019 | 10:16

В четверг, 31 октября, на площадке информационного агентства «ПензаИнформ» прошел брифинг с управляющей операционным офисом «Пензенский» банка «Открытие» Марией Кипуровой.

С 21 по 27 октября любой желающий мог задать вопросы руководителю финансовой организации. Для этого нужно было отправить сообщение на адрес электронной почты editor@penzainform.ru. Многие пользователи эту возможность не упустили. Самые интересные вопросы и полные ответы на них публикуются ниже.

- Мне нужен кредит на ИП в сумме 3 млн рублей, предполагаю, что для получения кредита необходимо большое количество документов и нужно долго ждать решения. Прокомментируйте, так ли это?

- С сентября 2019 года в банке «Открытие» действует программа экспресс-кредитования. В ее рамках предприниматель может подать заявку онлайн на сайте банка «Открытие». Важно отметить, что к этой заявке не нужно прикладывать документы, достаточно указать паспортные данные руководителя организации, регистрационные данные компании и ее участников.

Срок рассмотрения заявок клиентов - до пяти рабочих дней, но банк старается обрабатывать их быстрее, поэтому решение по кредиту очень часто можно получить в течение трех рабочих дней. Данный кредит выдается без залогов, без поручительств, сумма - от 100 тысяч до 5 млн рублей (срок кредитного договора - до 36 месяцев, погашение равными долями, процентная ставка - 13% годовых).

- Брал кредит как юридическое лицо (в другом банке), но сейчас возникли временные трудности. Не могу вносить ежемесячные платежи. Возможно ли перекредитоваться в банке «Открытие», чтобы расширить бизнес и отдать все долги?

- Обязательным условием получения финансирования является наличие положительной кредитной истории. В обозначенной ситуации целесообразно обратиться в обслуживающий банк с ходатайством о реструктуризации долга.

Соответственно, при проблемах с обслуживанием долга лучшим выходом будет принятие совместного с кредитующим банком решения. Варианты следующие: договоренность об увеличении срока кредитования с уменьшением платежа либо предоставление отсрочки по погашению основного долга.

Все кредитные учреждения заинтересованы минимизировать долю просроченной ссудной задолженности, в штате каждого банка предусмотрены соответствующие службы, в компетенцию которых входит диалог с клиентом и обоюдное решение вопроса.

- Какие услуги я не могу получить в офисах банка в Пензе, но могу в других, более крупных, городах или в Москве? Планируется ли расширение спектра услуг в Пензе?

- В Пензе можно получить полный спектр услуг, аналогичный тому, который предоставляют в отделениях, расположенных в более крупных городах.

- Какой предельный возраст обозначен в банке «Открытие» для составления договора ипотечного кредитования и на какой период ипотека предоставляется?

- Заемщику должно быть до 65 лет на момент окончания ипотечного кредита и не менее 18 на момент его оформления. Максимальный срок кредитования 360 месяцев.

- Сколько ипотечных договоров было составлено в 2019 году? Какая намечается тенденция: их уменьшение или увеличение?

- В 2019 году банк «Открытие» в Пензенской области выдал более чем 250 ипотечных кредитов. Спрос на данный продукт только растет, это обусловлено в том числе и тем, что снижается ключевая ставка.

- Есть ли у вас депозит, чтобы можно было и пополнять, и снимать деньги со счета? И какие проценты?

- Да, такой депозит есть в продуктовой линейке вкладов банка «Открытие», он называется «Свободное управление». Ставки по нему зависят от срока вклада и суммы неснижаемого остатка, а также выбора способа начисления процентов. Более подробная информация о данном продукте представлена на сайте банка www.open.ru.

- Сейчас большое количество банков, и каждый готовит выгодные предложения для клиентов. Обычно чем солиднее банк, тем меньше процент по вкладу. С одной стороны, хочется получить процент побольше, с другой - боюсь нарваться на фирму-однодневку. Как не ошибиться и вложить деньги с умом?

- При выборе банка мы рекомендуем обращать внимание на надежность кредитной организации. Банк России на своем сайте www.cb.ru регулярно публикует информацию о банковских кредитных организациях. Там также размещен перечень системно значимых банков для экономики РФ. И стоит всегда помнить, что вклады до 1,4 млн рублей в банках застрахованы АСВ.

- Я много лет пользуюсь услугами вашего банка. Когда начинала копить в 2015 году, ставки по пополняемому вкладу были 11%, за счет чего мне удалось накопить на квартиру. Сейчас они снизились практически вполовину. Почему? Не собирается ли банк повышать ставки?

- В последнее время на рынке наблюдается тенденция снижения ключевой ставки, а вслед за этим также снижаются ставки по вкладам. Прогнозируется продолжение данного тренда, поэтому мы рекомендуем поспешить с открытием вклада на более выгодных условиях. Будем рады видеть всех желающих в отделениях нашего банка в Пензенской области.

- Есть ли у вас специальные предложения для молодых семей, пенсионеров, многодетных семей?

- Если данный вопрос касается ипотечного кредитования, то в банке «Открытие» есть программа для семей, в которых родился второй ребенок и выдан материнский капитал. В этом случае процентная ставка на новостройку - от 8,5%, на вторичный рынок - от 8,9% и первоначальный взнос - 10% (сумма кредита - от 500 тыс. до 15 млн рублей, срок возврата - от 3 до 30 лет).

- Насколько выгодно сейчас брать потребительский кредит в банке? И стоит ли ждать новой волны снижения процентных ставок?

- Банк России в последние месяцы планомерно снижал ключевую ставку, в результате чего крупные банки дважды серьезно опускали процентные ставки как по ипотеке, так и по потребительским кредитам.

На данный момент ставки по кредитам наличными уже достигли уровня в 10-11% годовых, и если в дальнейшем какое-либо снижение еще и будет, то уже крайне незначительное, в две-три десятых процентных пункта.

Поэтому, если есть необходимость совершить какую-то крупную покупку в кредит, то никакого смысла откладывать ее больше нет. Особенно учитывая тот факт, что в обозримой перспективе банки будут все больше ужесточать подход к оценке заемщиков.

- Обязательно ли страхование жизни при оформлении кредита? Зависит ли размер страховки от суммы кредита?

- При оформлении кредита клиент самостоятельно решает, необходимо ему страхование или нет. Страхование жизни является необязательным условием при оформлении кредита, но мы всегда рекомендуем клиентам думать о собственной безопасности и безопасности своих близких. Размер страховой суммы зависит от срока и суммы кредита.

- Какие новые продукты для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банк «Открытие» может предложить?

- Новых продуктов очень много. Банк «Открытие» постоянно работает над улучшением продуктовой линейки, получая обратную связь от клиентов.

Вся информация о продуктах банка размещена на сайте www.open.ru, но из последних я бы выделила онлайн-инкассацию наличной выручки. В рамках данной услуги банк покупает и устанавливает на территории клиента индивидуальное электронное устройство - АДМ (автоматизированную депозитную машину), выдает клиенту корпоративные пластиковые карты АДМ или АДМ спецсчета.

Плюсы: онлайн-зачисление денежных средств на счет, 100%-е снятие рисков хранения наличных в кассе. Также клиент избавляется от необходимости ожидания приезда инкассаторов, упаковки наличности и подготовки сопроводительных документов.

Также мы внедрили практику предодобренных кредитных предложений для ЮЛ/ИП. Клиенты, работающие по нашему расчетному счету более трех месяцев, имеют возможность получить кредит до 2 млн рублей без предоставления документов, поручительств и залогов, активировав кредит в своей системе «Клиент - Банк».

Начинающим предпринимателям мы предлагаем тарифное решение «Первый шаг», в рамках которого не предусмотрена абонентская плата за ведение счета и системы «Клиент - Банк», проведение до трех бесплатных внешних платежей в месяц.

Благодарю всех за вопросы!

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