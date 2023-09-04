В Арбекове агрессивная манера вождения едва не привела к ДТП

04.09.2023 | 09:07

Водитель прислал в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» видеозапись опасного момента на проспекте Строителей.

Кадры были сделаны регистратором 31 августа в 19:00.

Автор видео двигается по проспекту в сторону пересечения с улицей Тернопольской. Он тормозит перед пешеходным переходом, а затем, когда продолжает путь, сталкивается с агрессивным поведением водителя УАЗа.

«Буханка» с госномером О160АК/58 стояла на перекрестке, ожидая возможности повернуть с Тернопольской на проспект. Совершив маневр, ее водитель вдруг начал вытеснять из ряда владельца регистратора. Действие едва не завершилось столкновением.

Добившись своего, автомобилист за рулем УАЗа поехал дальше.