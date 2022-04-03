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Автохамы

Пензенцы поспорили о парковке на проезжей части на ул. Бородина

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Водитель в группе «Автохам Пенза» поделился снимком автомобиля, оставленного на проезжей части на улице Бородина рядом с детским садом.

В объектив камеры пензенца попала машина Nissan с госномером Н535ТК/58. Водитель (в кадре видно женщину, идущую по проезжей части) оставил иномарку у «лежачего полицейского» на полосе встречного движения.

Автомобиль мешает проезду автора снимка. Кроме того, для парковки понадобилось пересечь сплошную линию.

Фото было сделано 1 апреля в 17:02. Оно вызвало спор у комментаторов. Пензенцы отметили, что на этом участке улицы такое нарушение правил можно наблюдать постоянно.

Некоторые пользователи посоветовали автору кадра передать материал правоохранителям.

«Ну тут надо в ГИБДД звонить сразу, перекрыл проезд, да еще и сплошная», «Надоели реально. Там поставить камеру надо. Короче, проехать невозможно реально», - высказались они.

Другие выразили мнение, что, поскольку с парковками в областном центре проблема, то родителям стоит выезжать пораньше, чтобы высадить и отвести в садик детей, не нарушая правила.

«Может, стоит встать пораньше на пять минут, оставить машину на парковке за 100 метров от садика и довести своего ребенка до садика», «Сейчас обнаглели настолько, что плевать на ПДД, Главное - свое чадо прям в группу довезти на машине», - написали пензенцы.

Им ответили родители малышей, являющихся воспитанниками детсада. По словам водителей, в том районе располагаются три дошкольных учреждения, парковок поблизости нет, а во дворах «не воткнуться».

«Я каждый день привожу своего ребенка в этот садик на машине. И каждый день ставлю свою машину точно так же! И таких, как я, родителей там каждый день целая очередь», «Надеюсь, после этой ситуации в администрации города хоть как-то обратят внимание на проблему с парковкой на улице Бородина возле трех садиков», - указали они.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Т.е.,если какой-то мадам не сделали свободное парковочное место там где ЕЙ понадобится остановится,она просто перекроет дорогу!?Это,что вообще такое?Явное не уважение к обществу с очевидным умышленным наплевательском отношение к к ПДД и безопасности других участников дорожного движения!

Гость||

Однозначно лишить прав эту и лишать всех за такое грубое нарушение !

Гость||

Еще несколько лет назад в этом же месте НИКАКОЙ проблемы с проездом не было, потому что ножками забирали детей. Теперь же - не царское это дело.

Имя: Гость
Комментарий:

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