Округа смертников: на ул. Кижеватова пешеход чуть не попал в ДТП

28.03.2022 | 09:29

Водитель в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте» поделился кадрами инцидента с пешеходом на улице Кижеватова.

Видео было сделано в 13:33 воскресенья, 27 марта, рядом с ТЦ «Горизонт».

Автор ролика двигался на автомобиле по направлению к Вишневой улице и вынужден был притормозить недалеко от светофора, так как загорелся красный.

В этот момент на проезжую часть вышел молодой человек. Бесстрашный пешеход не обратил внимания, что пересекает оживленную дорогу в неположенном месте. В итоге он едва не попал под колеса иномарки, которая двигалась в крайнем правом ряду.

«20 метров до светофора. Когда уже начнут активно штрафовать таких бегунов?» - прокомментировал кадры автор.

Участники группы отметили, что на улице Кижеватова подобные нарушения правил не редкость.

«Там вся округа смертников», «По Пензе таких бегунов много. Лень до зебры дойти», - написали пользователи.