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Автохамы

Округа смертников: на ул. Кижеватова пешеход чуть не попал в ДТП

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Водитель в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте» поделился кадрами инцидента с пешеходом на улице Кижеватова.

Видео было сделано в 13:33 воскресенья, 27 марта, рядом с ТЦ «Горизонт».

Автор ролика двигался на автомобиле по направлению к Вишневой улице и вынужден был притормозить недалеко от светофора, так как загорелся красный.

В этот момент на проезжую часть вышел молодой человек. Бесстрашный пешеход не обратил внимания, что пересекает оживленную дорогу в неположенном месте. В итоге он едва не попал под колеса иномарки, которая двигалась в крайнем правом ряду.

«20 метров до светофора. Когда уже начнут активно штрафовать таких бегунов?» - прокомментировал кадры автор.

Участники группы отметили, что на улице Кижеватова подобные нарушения правил не редкость.

«Там вся округа смертников», «По Пензе таких бегунов много. Лень до зебры дойти», - написали пользователи.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«20 метров до светофора. Когда уже начнут активно штрафовать таких бегунов?» - прокомментировал кадры автор.
penzainform.ru писал(a):
«По Пензе таких бегунов много. Лень до зебры дойти», - написали пользователи.
Какое лицемерие! Каждый день сотни пензенских автомобилистов нарушают ПДД и никто даже не думает их штрафовать. Абсолютная безнаказанность и вседозволенность. Этот вот встал в пешеходной зоне преградив путь к пешеходному переходу: ссылка на PenzaInform.ru и ничего.

Гость||

Пенза - город не пуганных пешеходов. В других городах люди в положенных местах не решаются перейти улицу, и правильно делают, а у нас...

"Пешеход! Умирая на пешеходном переходе помни - Ты был ПРАВ!!!"

Гость||

Гость писал(a):

Какое лицемерие! Каждый день сотни пензенских автомобилистов нарушают ПДД и никто даже не думает их
А причём тут автомобилисты, и где лицемерие? В данном эпизоде на 200 % не прав пешеход.

Автохамов много, с ними необходимо бороться, равно как и с этим "бессмертным" пешеходом. Или Вы так не считаете?

Гость||

Гость писал(a):

"Пешеход! Умирая на пешеходном переходе помни - Ты был ПРАВ!!!"
Классическое тупое оправдание игнорирования водителями ПДД.

Имя: Гость
Комментарий:

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