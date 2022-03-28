Округа смертников: на ул. Кижеватова пешеход чуть не попал в ДТП

Водитель в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте» поделился кадрами инцидента с пешеходом на улице Кижеватова.
Видео было сделано в 13:33 воскресенья, 27 марта, рядом с ТЦ «Горизонт».
Автор ролика двигался на автомобиле по направлению к Вишневой улице и вынужден был притормозить недалеко от светофора, так как загорелся красный.
В этот момент на проезжую часть вышел молодой человек. Бесстрашный пешеход не обратил внимания, что пересекает оживленную дорогу в неположенном месте. В итоге он едва не попал под колеса иномарки, которая двигалась в крайнем правом ряду.
«20 метров до светофора. Когда уже начнут активно штрафовать таких бегунов?» - прокомментировал кадры автор.
Участники группы отметили, что на улице Кижеватова подобные нарушения правил не редкость.
«Там вся округа смертников», «По Пензе таких бегунов много. Лень до зебры дойти», - написали пользователи.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Какое лицемерие! Каждый день сотни пензенских автомобилистов нарушают ПДД и никто даже не думает их штрафовать. Абсолютная безнаказанность и вседозволенность. Этот вот встал в пешеходной зоне преградив путь к пешеходному переходу: ссылка на PenzaInform.ru и ничего.