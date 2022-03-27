На ул. Циолковского водитель иномарки помешал пешеходам

27.03.2022 | 11:39

Горожанка прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакт нарушения правил парковки на улице Циолковского.

В субботу, 26 марта, в 9:15 в объектив камеры женщины попал автомобиль Kia с госномером В333ХС/58. Водитель припарковался в пешеходной зоне. Иномарка перекрыла горожанам путь к зебре, мешая перейти дорогу по правилам.

Нарушение было зафиксировано у дома № 2.

4 марта видео с аналогичным случаем было снято на улице Циолковского у дома № 8. Водитель автомобиля Chevrolet с госномером О281МТ/58 остановился на пешеходном переходе, создав неудобство для пересекавших проезжую часть людей.