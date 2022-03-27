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Автохамы

На ул. Циолковского водитель иномарки помешал пешеходам

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Горожанка прислала в рубрику «Автохамы» сетевого издания «ПензаИнформ» фотофакт нарушения правил парковки на улице Циолковского.

В субботу, 26 марта, в 9:15 в объектив камеры женщины попал автомобиль Kia с госномером В333ХС/58. Водитель припарковался в пешеходной зоне. Иномарка перекрыла горожанам путь к зебре, мешая перейти дорогу по правилам.

Нарушение было зафиксировано у дома № 2.

4 марта видео с аналогичным случаем было снято на улице Циолковского у дома № 8. Водитель автомобиля Chevrolet с госномером О281МТ/58 остановился на пешеходном переходе, создав неудобство для пересекавших проезжую часть людей.

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Гость||

Вообще охамел. Там места полно где машину оставить. Крупный штраф впаять.

Гость||

Может он плохо себя чувствовал?

Гость||

Дурачок со смывкой краски, твой выход.

Гость||

Гость писал(a):

Может он плохо себя чувствовал?
Нажрался капусты и произошёл прорыв.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок со смывкой краски, твой выход.
Я рисую, на «ФЕРРАРИ», арматурой слово ТВАРИ! Что ж вы ТВАРИ на «ФЕРРАРИ», мой мопед к стене прижали?)))

Гость||

а где полицаи?оштрафуют?может власть озаботить и применить средства что бы так не парковались?

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок со смывкой краски, твой выход.
Дурачок - ты. В стране где автомобилисты страдают от безнаказанности и вседозволенности смывка краски метод принуждения к миру.

Гость||

Гость писал(a):

а где полицаи?оштрафуют?может власть озаботить и применить средства что бы так не парковались?
К сожалению ГИБДД и законы в России не работают.

Гость||

Не, ну в Пензе власть и ГИБДД вообще-то есть? Зарплату все получают исправно-значит есть! Так какого хрена никто из вас НЕ работает?!

Гость||

Да где же ГИБДД, в центре у ресторана Ереван, ужас, что твориться, машины ставят так, что людям пешеходам, просто негде пройти, только выходить на проезжую часть, водители совсем обнаглели, там надо знак повесить работает эвакуатор, и камеру повесить, рядом у Сбербанка парковка, подземная в вышке надземная на Кураева, но каждый бросает свою машину где хотят

Гость||

Да это похоже один и тот же лошок паркуется там

Имя: Гость
Комментарий:

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