Водители массово нарушают правила на улице Карла Маркса

07.02.2024 | 12:22

В Пензе водители паркуются под знаками «остановка запрещена» и «работает эвакуатор» на улице Карла Маркса возле медицинского колледжа. Жалоба на нарушителей поступила в редакцию «ПензаИнформ».

«Каждый день наблюдаю такую картину. И ни разу не видел эвакуатор или инспекторов ГИБДД. Может, пора снять знаки и не позориться?» - написал пензенец.

Он прислал фото, где видно несколько автомобилей, стоящих прямо под запрещающим знаком, еще пара - на противоположной стороне, у входа в учебное заведение.

На снятом кадре можно заметить, что между оставленными машинами едет еще одна, и места для ее движения явно меньше, чем должно быть.

Нарушение правил парковки для Пензы не редкость. Ранее возле Фонтанной площади водитель бросил автомобиль в пешеходной зоне у памятника Максиму Горькому.

«Видимо, почитатель творчества. Приехал цветочки к памятнику положить, но тяжело бедняжке идти», - прокомментировал очевидец.