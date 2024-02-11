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Автохамы

В Пензе видео в Сети помогло вычислить 18-летнего нарушителя

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В Пензе накажут 18-летнего автолюбителя, управлявшего ВАЗ-2107 и нарушившего множество правил дорожного движения.

Установить личность юного дрифтера помогло видео, опубликованное в соцсети «ВКонтакте». Кадры были сделаны 9 февраля около 12:00 на проспекте Строителей.

В объектив видеорегистратора пензенского автомобилиста попала «семерка» с госномером С843ХЕ/58, водитель которой оказался любителем дрифта и риска на дороге, например не считал нужным включать поворотники при перестроении.

В Пензе видео в Сети помогло вычислить 18-летнего нарушителя

«Пенза - город дрифта. Кстати, 18 000 руб. неуплаченных штрафов на авто, показывает в открытых источниках», - прокомментировал автор поста.

Публикацию заметили сотрудники Госавтоинспекции. 10-го числа они задержали нарушителя на улице Мира, рядом с домом № 41.

«В отношении водителя составлены административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств), по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ (за невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой), а также три административных материала по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (за неуплату административных штрафов в срок, предусмотренный КоАП РФ)», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Правоохранители поблагодарили пензенцев за неравнодушное отношение к культуре вождения на дорогах.

Видео vk.com/penza.

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