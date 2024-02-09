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Автохамы

Заблокировавших улицу Красную маршрутчиков нашли и наказали

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В Пензе наказали водителей маршруток № 85, которые нарушили правила дорожного движения на Красной. 6 февраля в спешке они на некоторое время заблокировали проезд по улице.

Заложником ситуации стал автомобилист, двигавшийся навстречу микроавтобусам. Он выложил в Сеть запись с места событий.

На кадрах видно, что водитель с улицы Лермонтова повернул направо, на Красную, однако продолжить путь не смог: перед ним оказался маршрутчик, который обгонял коллегу.

Заблокировавших улицу Красную маршрутчиков нашли и наказали

В крайней правой полосе перед перекрестком стоял легковой автомобиль, шофер одного из микроавтобусов решил объехать его, вырулив на середину зауженной из-за снега проезжей части. Второй рискнул обогнать обоих сразу и оказался на единственной встречной полосе. Таким образом, машины заняли всю дорогу.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителей.

«По итогам проведения административного расследования было установлено, что водитель автомобиля марки Ford Transit, мужчина 1992 года рождения, перед началом движения не убедился в безопасности своего маневра, тем самым создал помеху для водителя автомобиля марки Citroen, мужчины 1988 года рождения, который осуществил движение по стороне дороги, предназначенной для встречного движения», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Шофера Citroen привлекли к административной ответственности за нарушение правил маневрирования (штраф - 500 рублей), водителя Ford Transit - за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (штраф - 1 500 рублей).

Источник фото № 2 - «Сова Пенза авто».

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