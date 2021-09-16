В центре Пензы женщина с ребенком едва не попала под маршрутку

16.09.2021 | 14:01

Видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения появилась в четверг, 16 сентября, в группе «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в историческом центре Пензы - на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова. На кадрах видно, что маршрутка № 85 начинает движение на мигающий зеленый свет и медленно поворачивает налево. В этот момент уже горит «зеленый человечек» для пешеходов, и на переход готовится шагнуть женщина с коляской, в которой сидит ребенок.

Водитель маршрутки не притормаживает перед зеброй, а, напротив, проскакивает ее перед самым носом у женщины. Если бы она сделала еще несколько шагов, то оказалась бы под колесами.

«Маршрутка № 85 О616ЕК/58», - указал данные нарушителя автор видео (звук отключен ввиду наличия ненормативной лексики).