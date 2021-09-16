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Автохамы

В центре Пензы женщина с ребенком едва не попала под маршрутку

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Видеозапись грубого нарушения правил дорожного движения появилась в четверг, 16 сентября, в группе «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в историческом центре Пензы - на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова. На кадрах видно, что маршрутка № 85 начинает движение на мигающий зеленый свет и медленно поворачивает налево. В этот момент уже горит «зеленый человечек» для пешеходов, и на переход готовится шагнуть женщина с коляской, в которой сидит ребенок.

Водитель маршрутки не притормаживает перед зеброй, а, напротив, проскакивает ее перед самым носом у женщины. Если бы она сделала еще несколько шагов, то оказалась бы под колесами.

«Маршрутка № 85 О616ЕК/58», - указал данные нарушителя автор видео (звук отключен ввиду наличия ненормативной лексики).

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Гость||

маршрутчики грубые нарушители ПДД

Гость||

Бред. Она и не собиралась ступать. Видно, что она ждет, когда маршрутка проедет

Гость||

Так он поворачивал еще не со своего ряда. Уважаемые сотрудники ГИБДД, обратите внимание на данную ситуацию

Гость||

Почему она должна ждать, когда ей зелёный включили. Наглые, бессовестные маршрутчики.

Гость||

Общественный транспорт в Пензе-сфера интересов достойнейших людей.Мадам с коляской может и переждать.

Гость||

ГИБДД....Обратите внимание и на маршрутчиков и на автобусы! Или для них не существует правил дорожного движения?

Или для них особые правила?

Или их запрещено наказывать за нарушение этих правил?

Гость||

Гость писал(a):

Или для них особые правила?

Или их запрещено наказывать за нарушение этих правил?

Истину глаголишь, сын мой

Гость||

За один только рейс каждый маршруточник соблюдает достаточное количество грубых нарушений, чтобы лишиться прав, но как верно замечено выше, общественный транспорт в городе находится в руках непростых уважаемых людей, поэтому никто ничем не будет заниматься

Гость||

"Гость|16.09.2021 14:38|

Почему она должна ждать, когда ей зелёный включили. Наглые, бессовестные маршрутчики."

Чтобы живой остаться

Имя: Гость
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