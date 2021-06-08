На ул. Беляева в Пензе таксист въехал на парковку через тротуар

08.06.2021 | 10:26

Во вторник, 8 июня, в рубрику «Автохамы» поступила жалоба на водителя «Яндекс.Такси», который нарушил правила дорожного движения в Заводском районе Пензы.

«Таксист на «Ладе-Гранте» (госномер Е854АТ/136) решил заехать на парковку детской школы искусств имени Яничкина с улицы Беляева по пешеходному переходу, попутно напугав таким маневром стоявшего на тротуаре пешехода», - рассказал автор видео, уточнив, что это случилось 7 июня в 16:51.

По его словам, далее по ходу движения, где-то в 30 метрах от этого места, есть въезд для автомобилей.

«Минутой ранее он развернулся через двойную сплошную на этой же улице», - добавил автор.