В Засечном водители двух ВАЗов перепутали тротуар с парковкой

16.10.2020 | 09:39

В четверг, 15 октября, в рубрику «Автохамы» обратилась жительница Пензенского района Юлия Ф., которой не нравится способ парковки автомобилей в селе Засечном.

В тот день она сфотографировала две машины марки «Лада» с госномерами М977ТА/58 и М789ТА/58, оставленные водителями на тротуаре.

«Село Засечное, улица Светлая, дом 9. Несколько авто подряд так припаркованы», - уточнила Юлия.

Ранее сообщалось, что другой водитель «Лады» превратил в парковку тротуар на улице Горького в Пензе. «Если очень надо, то везде место найдешь, а тут и вовсе очень удобно», - прокомментировала тогда ситуацию горожанка.