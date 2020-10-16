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Автохамы

В Засечном водители двух ВАЗов перепутали тротуар с парковкой

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В четверг, 15 октября, в рубрику «Автохамы» обратилась жительница Пензенского района Юлия Ф., которой не нравится способ парковки автомобилей в селе Засечном.

В тот день она сфотографировала две машины марки «Лада» с госномерами М977ТА/58 и М789ТА/58, оставленные водителями на тротуаре.

«Село Засечное, улица Светлая, дом 9. Несколько авто подряд так припаркованы», - уточнила Юлия.

Ранее сообщалось, что другой водитель «Лады» превратил в парковку тротуар на улице Горького в Пензе. «Если очень надо, то везде место найдешь, а тут и вовсе очень удобно», - прокомментировала тогда ситуацию горожанка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зачем на мусорки номера повесили?

Гость||

То что там построили многоэтажки не сделало это село городом. У людей привычка уже ставить свою телегу у себя в огороде.

Гость||

наверное если была бы возможность, они бы свои повозки в квартиру загнали

Гость||

Да там для маргиналов всё делалось,что вы хотите от них?воду из ведра с которого полы моют,не пьют и уже хорошо.

Гость||

Хватит уже, как что-то "хорошее" - это спутник, а как плохое - Засечное!

пишите правильно.

"Город спутник, ул. Светлая"

Имя: Гость
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