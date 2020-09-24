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Автохамы

С 4-й полосы - направо: пензенца возмутило хамство водителя Toyota

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В четверг, 24 сентября, в рубрику «Автохамы» поступило сообщение от автомобилиста, которого возмутило поведение водителя Toyota RAV4 на проспекте Строителей.

«Ситуация произошла около 17:00 (23 сентября. - Прим. ред.) в районе пересечения с улицей Тернопольской. На этом участке проезжая часть содержит четыре полосы, крайняя правая (первая) уходит на парковку, тем самым заканчиваясь, и далее остается три полосы.

Двигаясь по проспекту Строителей по второй справа полосе, намереваюсь так и двигаться прямо далее. Но водителю автомобиля Toyota RAV4 (г/н Р064ВХ58) то ли резко приспичило, то ли наплевать на окружающих, и он решил, что ему точно можно с крайней левой четвертой полосы съехать по крайней правой первой полосе с парковки, даже через сплошную», - описал произошедшее владелец видеорегистратора.

По словам мужчины, сидевший за рулем Toyota человек вынудил резко затормозить одного из участников дорожного движения - водителя Mercedes-Benz, ехавшего слева от автора записи. Увидев это, последний успел сбросить скорость и сумел избежать аварии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Стукач

Гость||

А то что там целая толпа из правого ряда на лево всегда едет - это все норм?

Гость||

Да там каждый второй так едет. Кто им права только выдавал.

А если авария будет, он тебе ещё предъявит "ты чего не пропустил? Я ж поворотником мигнул"

Гость||

Я и по интереснее видал.

Гость||

Гость писал(a):

Стукач
Верховный суд России признал экстремисткой идеологию А.У.Е. На нары захотел?

Гость||

Гость писал(a):

он тебе ещё предъявит "ты чего не пропустил? Я ж поворотником мигнул"
где он там мигнул?

Гость||

Гость писал(a):

где он там мигнул?
Читать не умеешь?

Гость||

Нехорошо конечно он поехал, но никакой особо аварийной ситуации здесь нет. Бывает, так ездят. Когда едешь по многополосной дороге нужно быть готовым к подобной ситуации и быть готовым тормозить в любой момент.

Гость||

Обычная дорожная ситуация на этом перекрестке. В час пик там только так и перестраиваются.

Гость||

Гость писал(a):

Нехорошо конечно он поехал, но никакой особо аварийной ситуации здесь нет. Бывает, так ездят. Когда едешь по многополосной дороге нужно быть готовым к подобной ситуации и быть готовым тормозить в любой момент.
Ты забыл добавить, что онженикомунепомешал.

Гость||

Гость писал(a):

Обычная дорожная ситуация на этом перекрестке. В час пик там только так и перестраиваются.
И ты тоже забыл добавить, что он никому не помешал.

Гость||

такие частенько колотятся

Гость||

Так можно было до спара доехать и там повернуть. Делов-то!

Имя: Гость
Комментарий:

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