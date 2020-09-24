С 4-й полосы - направо: пензенца возмутило хамство водителя Toyota

24.09.2020 | 09:40

В четверг, 24 сентября, в рубрику «Автохамы» поступило сообщение от автомобилиста, которого возмутило поведение водителя Toyota RAV4 на проспекте Строителей.

«Ситуация произошла около 17:00 (23 сентября. - Прим. ред.) в районе пересечения с улицей Тернопольской. На этом участке проезжая часть содержит четыре полосы, крайняя правая (первая) уходит на парковку, тем самым заканчиваясь, и далее остается три полосы.

Двигаясь по проспекту Строителей по второй справа полосе, намереваюсь так и двигаться прямо далее. Но водителю автомобиля Toyota RAV4 (г/н Р064ВХ58) то ли резко приспичило, то ли наплевать на окружающих, и он решил, что ему точно можно с крайней левой четвертой полосы съехать по крайней правой первой полосе с парковки, даже через сплошную», - описал произошедшее владелец видеорегистратора.

По словам мужчины, сидевший за рулем Toyota человек вынудил резко затормозить одного из участников дорожного движения - водителя Mercedes-Benz, ехавшего слева от автора записи. Увидев это, последний успел сбросить скорость и сумел избежать аварии.