На улице Терновского автомобилист устроил личную парковку на тротуаре

Автомобилисты Пензенской области зачастую не могут отказать себе в желании припарковать свою машину поудобнее. Но то, что хорошо для одного, может оказаться «красной тряпкой» для другого.
Сознательный пензенец Сергей прислал в редакцию портала PenzaInform.ru фотографии транспортного средства нарушителя комфорта пешеходов на улице Терновского.
На кадрах видно, как серебристый Renault Logan с госномером К707ТУ/58 безмятежно стоит прямо на тротуаре возле дома № 162.
Сергей не упустил возможности высказаться по этому поводу.
«В 1-м подъезде живет гражданин, которому плевать на всех остальных, лишь бы машина всегда стояла под окнами. И неважно, что это тротуар, предназначенный для людей, а не личная парковка.
При попытке объяснить ему, что он неправ, он просто посылает всех куда подальше. Чтобы было удобнее разворачиваться, как нельзя кстати приходится газон», - поделился возмущением горожанин.
В подтверждение своих слов мужчина прикрепил фото поврежденной травы, на которой, если приглядеться, можно заметить следы от колес.
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