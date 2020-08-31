На улице Терновского автомобилист устроил личную парковку на тротуаре

31.08.2020 | 14:19

Автомобилисты Пензенской области зачастую не могут отказать себе в желании припарковать свою машину поудобнее. Но то, что хорошо для одного, может оказаться «красной тряпкой» для другого.

Сознательный пензенец Сергей прислал в редакцию портала PenzaInform.ru фотографии транспортного средства нарушителя комфорта пешеходов на улице Терновского.

На кадрах видно, как серебристый Renault Logan с госномером К707ТУ/58 безмятежно стоит прямо на тротуаре возле дома № 162.

Сергей не упустил возможности высказаться по этому поводу.

«В 1-м подъезде живет гражданин, которому плевать на всех остальных, лишь бы машина всегда стояла под окнами. И неважно, что это тротуар, предназначенный для людей, а не личная парковка.

При попытке объяснить ему, что он неправ, он просто посылает всех куда подальше. Чтобы было удобнее разворачиваться, как нельзя кстати приходится газон», - поделился возмущением горожанин.

В подтверждение своих слов мужчина прикрепил фото поврежденной травы, на которой, если приглядеться, можно заметить следы от колес.