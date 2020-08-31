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Автохамы

На улице Терновского автомобилист устроил личную парковку на тротуаре

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Автомобилисты Пензенской области зачастую не могут отказать себе в желании припарковать свою машину поудобнее. Но то, что хорошо для одного, может оказаться «красной тряпкой» для другого.

Сознательный пензенец Сергей прислал в редакцию портала PenzaInform.ru фотографии транспортного средства нарушителя комфорта пешеходов на улице Терновского.

На кадрах видно, как серебристый Renault Logan с госномером К707ТУ/58 безмятежно стоит прямо на тротуаре возле дома № 162.

Сергей не упустил возможности высказаться по этому поводу.

«В 1-м подъезде живет гражданин, которому плевать на всех остальных, лишь бы машина всегда стояла под окнами. И неважно, что это тротуар, предназначенный для людей, а не личная парковка.

При попытке объяснить ему, что он неправ, он просто посылает всех куда подальше. Чтобы было удобнее разворачиваться, как нельзя кстати приходится газон», - поделился возмущением горожанин.

В подтверждение своих слов мужчина прикрепил фото поврежденной травы, на которой, если приглядеться, можно заметить следы от колес.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

сжечь!

Гость||

Из собственности такого автоскота надо изымать в пользу государства транспортные средства. По другому никак. Это даже не люди.

Гость||

никому не помешал

Гость||

Гость писал(a):

никому не помешал
Главная отмазка автоскота.

Гость||

Знаю, этот кент там постоянно своё ведро ставит. Периодически еще перегораживал тропинку между заборами, где люди ходят.

Гость||

рено ЛОХан

Гость||

У нас около дома один тоже так ставил, пока сверху на автомашину пару бутылок не прилетело...

Гость||

Подтверждаю, это работает безотказно)

Гость||

Это не тротуар, а дорога вдоль дома для пожарной техники

Гость||

Лохан давно ли пожарная техника?) Это вообще тротуар, на который может заезжать пожарная техника. Есть даже шлагбаум, который разломали любители парковки под окнами

Гость||

Трава там и без авто гибнет. Сухо там. Дороги тоже убитые, хотя райончик неплохой. Эвакуатор в помощь.

Гость||

В этом году еще более менее зелёно стало. Раньше забора еще не было, который газон другой ограждает. Там он там разворачивался чуть ли не до детской площадки, такой срач разводил, и колею оставлял по щиколотку

Гость||

Гость писал(a):

Это не тротуар, а дорога вдоль дома для пожарной техники
Глупость какая-то. Почему он тогда на эту "дорогу" заезжает по газону?

Но даже если и дорога была бы - там нельзя было бы стоять, т.к. от него до края проезжей части меньше трех метров остается.

Гость||

Это не проезжая часть, а тротуар, где ходят люди. Эта дорога закрыта шлагбаумом, чтобы в случае чего , могла заехать пожарка. Но этот шлагбаум разломали, чтобы свои помойки поближе к окнам ставить. В итоге пожарка поедет поверх лохана

Гость||

Вызвать ГАИ,и эвакуатор,один раз оштрафуют,может на пользу пойдет.

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Имя: Гость
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