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Автохамы | В Пензе зебра на ул. Красной стала для водителя Kia местом парковки

24.03.2020|15:06
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Во вторник, 24 марта, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил фотофакт нарушений правил парковки рядом с дворцом водного спорта «Сура».

«Улица Красная, 104, 14:00. Мадам решила: «А почему бы и нет», и припарковалась строго посредине пешеходного перехода», - прокомментировал снимки горожанин.

На фото запечатлен автомобиль Kia с госномером Р162ТО/58. Машина преграждает путь горожанам, желающим перейти дорогу по нерегулируемому переходу.

В Пензенской области автомобилисты нередко паркуют машины на зебрах. Так, аналогичное нарушение было зафиксировано 21 января в Кузнецке. Управлявшая ВАЗ женщина оставила машину в неположенном месте. Правоохранители установили ее личность и оформили административный протокол.

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Гость|24.03.2020 15:27|

шило в помощь

Гость|24.03.2020 15:33|

Не коронавирус, лечится при помощи эвакуатора.

Гость|24.03.2020 15:43|

нипеля долой! Все 4 штуки!

Гость|24.03.2020 16:03|

але гаи?????????

Гость|24.03.2020 16:37|

во первых почему мадам?? Во вторых проучат на эвакуаторе тогда не будет так делать.

Имя: Гость
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