24.03.2020 | 15:06

Во вторник, 24 марта, в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил фотофакт нарушений правил парковки рядом с дворцом водного спорта «Сура».

«Улица Красная, 104, 14:00. Мадам решила: «А почему бы и нет», и припарковалась строго посредине пешеходного перехода», - прокомментировал снимки горожанин.

На фото запечатлен автомобиль Kia с госномером Р162ТО/58. Машина преграждает путь горожанам, желающим перейти дорогу по нерегулируемому переходу.

В Пензенской области автомобилисты нередко паркуют машины на зебрах. Так, аналогичное нарушение было зафиксировано 21 января в Кузнецке. Управлявшая ВАЗ женщина оставила машину в неположенном месте. Правоохранители установили ее личность и оформили административный протокол.

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