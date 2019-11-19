19.11.2019 | 09:21

В понедельник, 18 ноября, в рубрику «Автохамы» поступил фотофакт несоблюдения правил дорожного движения водителем Chevrolet Niva с госномером М401НМ/58.

Мужчина, приславший снимок, сделал его в тот же день у дома № 30 на проспекте Строителей в микрорайоне Арбеково.

«Паркуются как хотят на только что отремонтированной территории», - возмутился горожанин.

На фото видно, что машина правыми колесами стоит прямо на тротуаре.

Таким же образом паркуются водители у дома № 10 на улице Лядова в Арбекове. Тротуар там, как оказалось, давно уже предназначен не для пешеходов, а для водителей, оставляющих на нем свои автомобили.