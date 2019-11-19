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Автохамы | В Пензе водитель припарковался на только отремонтированном тротуаре

19.11.2019|09:21
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В понедельник, 18 ноября, в рубрику «Автохамы» поступил фотофакт несоблюдения правил дорожного движения водителем Chevrolet Niva с госномером М401НМ/58.

Мужчина, приславший снимок, сделал его в тот же день у дома № 30 на проспекте Строителей в микрорайоне Арбеково.

«Паркуются как хотят на только что отремонтированной территории», - возмутился горожанин.

На фото видно, что машина правыми колесами стоит прямо на тротуаре.

Таким же образом паркуются водители у дома № 10 на улице Лядова в Арбекове. Тротуар там, как оказалось, давно уже предназначен не для пешеходов, а для водителей, оставляющих на нем свои автомобили.

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