Как правильно - ощущение складывается или возникает?

Ликбез

Как правильно - ощущение складывается или возникает?
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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Часто можно услышать: «У меня складывается такое ощущение...» А ощущение складывается или возникает? Как выразиться правильно?

В русском языке немало устойчивых выражений. Они сложились в разное время из слов, которые используются, как правило, в переносном значении. Состав таких сочетаний определяют традиция и норма литературного языка.

Слово «ощущение» в значении «чувство или состояние, которое появляется в процессе восприятия мира», может возникать, но не складываться. Говорить «складывается ощущение» не стоит, это ошибка, правильно - «возникает ощущение».

А вот впечатление - след, «картинка, которую оставляют в сознании человека явления внешнего мира» - как раз может и возникать, и складываться, как любая картинка из пазлов.

Поэтому не стоит смешивать два устойчивых оборота.

Правильно сказать «будет дождь, у меня складывается (или возникает) такое впечатление». А ощущение возникает. Будем говорить грамотно и выразительно!

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